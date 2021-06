Granville Granville 50400, Granville Naviguer avec gourmandise vers les îles Chausey Granville Granville Catégories d’évènement: 50400

Granville

Naviguer avec gourmandise vers les îles Chausey Granville, 28 juin 2021-28 juin 2021, Granville. Naviguer avec gourmandise vers les îles Chausey 2021-06-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-28 20:30:00 20:30:00

Votre skipper, Franck, vous invite à une dégustation gourmande, à base de produits locaux, à bord du Mangrove au départ de Granville.

+33 2 33 45 23 55 https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/experiences-granville-terre-mer/naviguez-avec-gourmandise-vers-les-iles-chausey

