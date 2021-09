Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement, Rhône Navigations sur le Rhône et balade pédestre au Parc de la Feyssine. Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement

Rhône

Navigations sur le Rhône et balade pédestre au Parc de la Feyssine. Lyon 7e Arrondissement, 19 septembre 2021, Lyon 7e Arrondissement. Navigations sur le Rhône et balade pédestre au Parc de la Feyssine. 2021-09-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-19 17:30:00 17:30:00 en face du 9 av leclerc Passerelle de la paix, Lyon 6

Lyon 7e Arrondissement Rhône Au programme, remontée du Rhône jusqu’à la Cité Internationale, pour partir à pied à la découverte de l’ancien champ captant de Lyon, aujourd’hui devenu une réserve de biodiversité. contacts@peniches.fr +33 4 78 82 07 26 http://www.peniches.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 7e Arrondissement Adresse en face du 9 av leclerc Passerelle de la paix, Lyon 6 Ville Lyon 7e Arrondissement lieuville 45.73461#4.82244