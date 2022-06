Navigation voile en famille au Lac de Trémelin Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: 35750

Iffendic 35750 Axé sur le partage d’une expérience parents/enfants, la navigation en famille propose une initiation ou une navigation surveillée sur catamaran selon les souhaits, l’expérience et le niveau de navigation des familles.

Pour les adultes, il est possible de prendre des cours particuliers à la fois pour de l’initiation de navigation sur catamaran, ou pour une séance en navigation surveillée selon votre niveau.

Allez moussaillon, c’est parti ! :

Rendez-vous quelques minutes avant votre séance au Centre VENT au bord du Lac, avec votre bon d’échange.

