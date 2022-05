Navigation traditionnelle en sloup goémonier Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

En partenariat avec le Club Nautique de Plouguerneau, venez découvrir la navigation traditionnelle à bord de vieux gréements : le Karreg Hir et La Fleur des Iles, sloups goémoniers de l'écomusée. Réservation obligatoire.

