Une expérience inédite ! Bertrand Deshayes propose 3 h de navigation sur la Loire et le canal : Briare, le pont-canal, la Cognardière … Départ : port de Châtillon-sur-Loire.

Voir https://www.mercilaloire.com/

Navigation exceptionnelle : trois heures de navigation en Loire et sur le canal vous sont proposées par Bertrand Deshayes au départ du port de plaisance de Châtillon-sur-Loire. Direction Briare, …

