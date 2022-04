Navigation en Baie de Granville avec le Marité Granville, 24 avril 2022, Granville.

Navigation en Baie de Granville avec le Marité Granville

2022-04-24 12:30:00 12:30:00 – 2022-04-24 16:00:00 16:00:00

Granville Manche

Au départ de Granville, nous vous invitons à naviguer au rythme des manœuvres et de la marée. Vous découvrirez la vie à bord et l’histoire du dernier terre-neuvier français dans les eaux mythiques de la grande baie du Mont Saint Michel. Plus qu’une simple navigation à la voile, un véritable voyage dépaysant et convivial !

Quelques heures pour vous faire goûter à la navigation à l’ancienne à quelques encablures de la pointe du Roc. Pas de destination particulière, nous naviguerons au gré du vent. Idéal pour découvrir de nouvelles sensations et pour admirer, depuis le pont, le splendide gréement.

Le Marité et son équipage vous proposent de goûter à la navigation à la voile en baie de Granville. Idéal pour découvrir de nouvelles sensations, pour admirer, depuis le pont, le splendide gréement. Votre participation à la manœuvre est la bienvenue.

Durée : 3h.

contact@lemarite.com +33 2 33 50 17 03 https://www.lemarite.com/

Granville

