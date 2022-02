Navigation à la voile en vallée de Seine Hénouville Hénouville Catégories d’évènement: Hénouville

Hénouville Seine-Maritime Hénouville Depuis le cadre verdoyant de la Base de plein air d’Hénouville, vous embarquerez sur une goélette Mercator, voilier de 7m65 avec quatre voiles. Selon la marée, vous naviguerez soit vers La Bouille, soit vers Duclair pour découvrir le cadre exceptionnel de la vallée de la Seine, au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Avec l’aide d’un des moniteurs du Y.C. Rouen 76, vous participerez aux manœuvres du voilier, tout en croisant les navires de commerce en toute sécurité. Ouvert à tout public sachant nager – Durée : 2h

Tarifs : 35€/personne, 149€ le bateau privatisé (7 pers. max) Réservation obligatoire. Programmation sur demande, sous réserve de disponibilité, uniquement du lundi au vendredi. Départs possibles à 10h, 13h45 ou 16h15.

contact@ycr76.fr +33 2 35 32 34 04 http://www.ycr76.fr/

