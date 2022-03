Navigation à la journée aux îles Chausey avec le Marité Granville, 17 avril 2022, Granville.

Navigation à la journée aux îles Chausey avec le Marité Granville

2022-04-17 08:45:00 08:45:00 – 2022-04-17 19:45:00 19:45:00

Granville Manche Granville

Chausey est unique en Europe par sa beauté et ses grandes marées. On dit que l’archipel regroupe 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute…

Cette navigation à la journée est sans doute la meilleure formule pour profiter pleinement du navire et des plaisirs de la navigation à l’ancienne. Vivez le moment présent, le temps n’a plus d’importance. Emerveillez-vous des paysages, profitez du calme et profitez-en pour vous régaler des produits locaux proposés dans nos petites collations, votre gourmandise sera comblée. Une journée riche en émotions…

Après quelques mots de bienvenue du capitaine et la présentation de l’équipage, vous quittez Granville dans la matinée. Dès la sortie du port, les premières voiles sont hissées (1). L’équipage vous invite à participer aux manœuvres. Des boissons chaudes sont à votre disposition.

La baie du Mont Saint Michel vous appartient. Cap sur Chausey, distant de 9 milles (17 kilomètres). Avec un peu de chance, des dauphins joueurs vous accompagneront.

Quelques bords le long des îlots et il est temps de mouiller l’ancre. Vous pouvez débarquer sur un ilot et ses bancs de sable (transfert par zodiac ; arrivée sur la plage, les pieds dans l’eau) ou rester à bord vous reposer, pêcher (2)…

En fin d’après-midi, il est temps d’appareiller. C’est bien connu, la mer, ça creuse ! Une petite collation vous attend. Les voiles sont hissées (1). Granville attend son navire amiral…

(1) selon les conditions météos

(2) pour tout savoir sur la pêche à pied : http://www.pecheapied-loisir.fr/je-suis-pecheur/reglementation/manche-calvados/reglementation-detaillee-de-la-peche-a-pied-dans-la-manche/

Apporter son pique-nique pour le midi (mise à disposition de tables et chaises sur le pont du navire)

A bord, votre participation à la manœuvre est la bienvenue !

Convient à toute la famille

Tarif : Adulte : 79.50€ ; Enfant : 43€

Granville

dernière mise à jour : 2022-03-28 par OTGTM – BIT Bréhal