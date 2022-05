Navigaronne : L’escale des radeaux Cadillac, 26 mai 2022, Cadillac.

Navigaronne : L’escale des radeaux Cadillac

2022-05-26 – 2022-05-27

Cadillac Gironde Cadillac Gironde

Chaque année depuis 23 ans, une équipe d’amoureux de la nature et du fleuve Garonne s’installe sur des radeaux de fortune et entreprend une descente de la Garonne, depuis Toulouse jusqu’à Bordeaux, Le raid dure une semaine et permet à ses participants de découvrir ou de redécouvrir les chambres de ce fleuve et de ses sites rencontrés.

Cette année la descente aura lieu du 21 au 27 mai. Les radeaux feront escale à Cadillac le jeudi 26 mai dans l’après-midi, et patrirons vers Bordeaux le vendredi 27 au matin.

+33 6 24 27 11 27

Cadillac

