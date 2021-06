Les Gonds École d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air (EETAA) 722 - les « Arpètes » Charente-Maritime, Les Gonds N’avez-vous jamais rêvé de découvrir une base aérienne ? École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air (EETAA) 722 – les « Arpètes » Les Gonds Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Venez vous immerger dans le patrimoine de l’école des arpètes au travers d’un « parcours énigme », fait pour les jeunes et les moins jeunes ! Les visiteurs pourront découvrir le site sur lequel ont été formés plus de 30 000 élèves « arpètes » depuis 1949. Ils pourront avoir un aperçu de l’environnement de vie des élèves, des lieux de mémoire, des aéronefs, des matériels liés à l’aéronautique, et du musée…

Gratuit. Réservation obligatoire avant le 7 septembre. 50 personnes maximum.

École d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air (EETAA) 722 – les « Arpètes »
Route de Bordeaux Paban, 17100 Saintes
Les Gonds, Charente-Maritime

N'avez-vous jamais rêvé de découvrir une base aérienne ?
18-19 septembre 2021, 14h00-17h00

