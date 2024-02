Navettes entre le Musée de Carouge et la Maison du Salève à Présilly (France) Musée de Carouge Carouge GE, samedi 13 avril 2024.

Navettes entre le Musée de Carouge et la Maison du Salève à Présilly (France) Prolongez la visite en partant à la découverte de la Maison du Salève, un site culturel chaleureux et vivant aux portes de Genève! 13 et 14 avril Musée de Carouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T13:00:00+02:00 – 2024-04-13T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T16:00:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

Samedi 13 et dimanche 14 avril Navettes gratuites entre le Musée de Carouge et la Maison du Salève à Présilly (France)

Départs du Musée de Carouge à 13h30, 15h et 16h30 – retours depuis la Maison du Salève à 14h15, 15h45 et 18h10 (places très limitées ; documents d’identité nécessaires). Accès payant à la Maison du Salève (14h-18h), billetterie sur place.

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/