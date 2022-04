Navettes de la Nuit des Musées en Train Touristique du Haut-Forez ! Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation Estivareilles Catégories d’évènement: Estivareilles

Les Navettes en Train touristique du Haut-Forez ! Nous vous proposons de partir découvrir les deux musées du Haut-Forez : le Musée d’histoire du 20e siècle à Estivareilles- 42380 et l’Ecomusée des Monts du Forez à Usson-en-Forez – 42550 en embarquant sur une des « Navettes de la Nuit des Musées » du Train Touristique du Haut-Forez ! Horaires des navettes : Départ Estivareilles 14h00 – Arrivée Usson 14h15 Départ Usson 15h00 – Arrivée Estivareilles 15h15 Départ Estivareilles 16h15 – Arrivée Usson 16h30 (Animation à 17h00) Départ Usson 18h45 – Arrivée Estivareilles 19h00 Départ Esti 19h45 – Arrivée Usson 20h00 Départ Usson 22h15 – Arrivée Estivareilles 22h30

2 € par personne, pour la participation à l’assurance du trajet en train

