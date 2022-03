Navette maritime Le Passe Marée Andernos-Arcachon Andernos-les-Bains, 6 avril 2022, Andernos-les-Bains.

EUR Le “Passe marée” , la navette maritime au départ du Port ostréicole (dernière darse), vous propose des trajets entre Andernos et Arcachon en passant devant ou en longeant les cabanes Tchanquées de l’île aux oiseaux!

Les horaires sont dépendants des marées et sont disponibles sur leur site internet.

Le navire peut accueillir 48 passager et 10 vélos.

Passe Marée ©OT Andernos

