La Navette Express?! Quésaco?

C’est un festival tout nouveau qui vient s’implanter dans nos montagnes du Haut Languedoc et plus précisément dans le village de Pardailhan.

La Navette Express, c’est le projet audacieux d’une bande d’amis avec le soutien de l’association locale On6mai.

Le principe est simple.

Deux jours de festivités avec au programme : des spectacles de cirque, voltige, du théâtre et des jeux et animations dans l’après-midi. Des concerts de groupes locaux dans des styles variés et originaux dans la soirée, et pour finir une sélection de DJ’s du cru se charge de nous faire danser jusqu’au (presque) bout de la nuit !

Tous les âges et tous les horizons sont bien sur conviés, la Navette Express se veut inclusive et éclectique dans sa programmation et son public, alors venez tenter l’expérience !

Paré au décollage ?

navetteexpressfestival@hotmail.com +33 6 21 10 75 74

