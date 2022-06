Navette estivale au Lac de Lavalette

Navette estivale au Lac de Lavalette, 19 août 2022, . Navette estivale au Lac de Lavalette

2022-08-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-19 Mise en place d’une navette estivale vers le lac de Lavalette au départ d’Yssingeaux tous les vendredis du 08 Juillet au 26 août inclus. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville