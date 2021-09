Paris Départ de la navette pour Juvisy-sur-Orge île de France, Paris Navette en direction de Juvisy-sur-Orge Départ de la navette pour Juvisy-sur-Orge Paris Catégories d’évènement: île de France

Navette en direction de Juvisy-sur-Orge Départ de la navette pour Juvisy-sur-Orge, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 16h30 à 22h

gratuit

Rendez-vous à Juvisy-sur-Orge pour une programmation spéciale le soir de Nuit Blanche ! • Rendez-vous à 16h30 devant la Gare RER Denfert-Rochereau pour emprunter l’autocar en direction de Juvisy-Sur-Orge.

Adresse de rendez-vous : 2 Place Denfert-Rochereau 75014 Paris Au Programme de Nuit Blanche à Juvisy-sur-Orge :

À 17h30 : perfomance Tripple Dribble de l’artiste Julia Borderie sur le parvis de l’Espace Jean Lurçat

Visite de Laps, une exposition personnelle de Tanguy Clerc à l’École et espace d’art contemporain Camille Lambert

Restauration conviviale mis en place par l’équipe de la Nuit Blanche sur Juvisy

À 20h30 : spectacle de funambulisme Respire de la compagnie du renard pâle Retour sur Paris près du village artistique Est aux alentours de 22h Nuit Blanche -> Nuit Blanche Départ de la navette pour Juvisy-sur-Orge 2 Place Denfert-Rochereau Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (65m) 6 : Saint-Jacques (329m) ligne 38, 59, 68, 88. B

Contact :Ville de Juvisy-Sur-Orge Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Tanguy Clerc, Crinoïdes fous © Mélodie Girard

