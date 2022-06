Navette des crêtes Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Navette des crêtes Munster, 17 juillet 2022, Munster. Navette des crêtes

gare de Munster Munster Haut-Rhin

2022-07-17 – 2022-08-15 Munster

Haut-Rhin EUR A pied ou à vélo, la Grande Crête des Vosges se met en quatre pour vous accueillir : balades, randonnées et animations pour tous les âges quelles que soient vos aptitudes physiques. Vous découvrirez une nature préservée, mais fragile. Grâce à la navette touristique des crêtes vous traverserez les paysages grandioses de la Grande Crête des Vosges. A pied ou à vélo, la Grande Crête des Vosges se met en quatre pour vous accueillir : balades, randonnées et animations pour tous les âges quelles que soient vos aptitudes physiques. Vous découvrirez une nature préservée, mais fragile. Grâce à la navette touristique des crêtes vous traverserez les paysages grandioses de la Grande Crête des Vosges. +33 3 89 77 90 20 A pied ou à vélo, la Grande Crête des Vosges se met en quatre pour vous accueillir : balades, randonnées et animations pour tous les âges quelles que soient vos aptitudes physiques. Vous découvrirez une nature préservée, mais fragile. Grâce à la navette touristique des crêtes vous traverserez les paysages grandioses de la Grande Crête des Vosges. Munster

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Other Lieu Munster Adresse gare de Munster Munster Haut-Rhin Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Navette des crêtes Munster 2022-07-17 was last modified: by Navette des crêtes Munster Munster 17 juillet 2022 gare de Munster Munster Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin