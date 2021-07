Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges NAVETTE DES CRETES : MICRO-AVENTURE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

NAVETTE DES CRETES : MICRO-AVENTURE Saint-Dié-des-Vosges, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges L’emblématique Navette des Crêtes reprend du service ! Aux départs de Saint-Dié-des-Vosges, Saulcy-sur-Meurthe, Saint-Léonard, Anould, Ban-sur-Meurthe/Clefcy, Fraize, Plainfaing et Le Valtin.

Prenez de la hauteur sur les sommets du Massif Vosgien, l’aventure démarre devant votre porte !

Tentez également l’expérience de la micro-aventure avec notre accompagnateur Nathanaël qui vous propose une superbe randonnée- chasse aux trésors ! L’idée est simple : on peut être surpris en (re)découvrant les richesses de son environnement proche, sans partir à l’autre bout du monde. Allier transport en bus à l’accessibilité des sommets vosgiens avec un accompagnateur en montagne pour faire le plein de découvertes et d’énergie positive, voilà la « micro-aventure by Navette des Crêtes » pour une journée clé en main.

Cette sortie accompagnée est accessible à tous (repas tiré du sac à prévoir) et un joli trésor à la clé !

Le départ de cette balade se fera depuis le Col de la Schlucht (accès avec la navette au départ de votre choix / prix du transport en sus). tourisme@ca-saintdie.fr +33 3 29 42 22 22 http://www.vosges-portes-alsace.fr/ Parc des Ballons des Vosges dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.28198#6.94853