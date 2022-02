Navette de l’Ile Verte La Ciotat, 1 avril 2022, La Ciotat.

Navette de l’Ile Verte Quai du Général De Gaulle Port Vieux La Ciotat

2022-04-01 – 2022-06-30 Quai du Général De Gaulle Port Vieux

La Ciotat Bouches-du-Rhône

La navette assure une liaison avec l’île verte, seule île boisée des Bouches-du-Rhône et site protégé où vous pouvez profiter de la baignade dans plusieurs petites calanques non aménagées.

La traversée dure 10mn pour l’aller comme pour le retour, les passagers peuvent rester toute la journée sur l’île mais doivent impérativement rentrer avec la dernière navette.

Départs assurés en fonction du nombre de passagers et des conditions météorologiques sur décision préfectorale.

Traversée maritime du Port Vieux de La Ciotat à l’île Verte.

+33 6 63 59 16 35 http://www.laciotat-ileverte.com/

La navette assure une liaison avec l’île verte, seule île boisée des Bouches-du-Rhône et site protégé où vous pouvez profiter de la baignade dans plusieurs petites calanques non aménagées.

La traversée dure 10mn pour l’aller comme pour le retour, les passagers peuvent rester toute la journée sur l’île mais doivent impérativement rentrer avec la dernière navette.

Départs assurés en fonction du nombre de passagers et des conditions météorologiques sur décision préfectorale.

Quai du Général De Gaulle Port Vieux La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-02-22 par