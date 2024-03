Navette de l’Ile Verte Quai du Général De Gaulle La Ciotat, lundi 1 juillet 2024.

Navette de l’Ile Verte Quai du Général De Gaulle La Ciotat Bouches-du-Rhône

Visitez l’Île verte, entièrement recouverte de pins d’Alep, au départ du Port-Vieux de La Ciotat grâce à la navette l’Aquilade.

Au départ du Port Vieux de La Ciotat, la navette l’Aquilade effectue la traversée maritime en 10 minutes en direction de l’Île Verte, seule île boisée des Bouches-du-Rhône et site protégé où vous pouvez vous détendre et vous ressourcer au calme absolu, profiter de la baignade dans de petites calanques, découvrir les fonds marins en profitant de la clarté de l’eau ou pique-niquer et profiter d’une journée ensoleillée.



Les départs sont assurés en fonction du nombre de passagers et des conditions météorologiques sur décision préfectorale.



Un restaurant est ouvert en saison sur l’île Verte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 09:00:00

fin : 2024-08-31 18:30:00

Quai du Général De Gaulle Port Vieux

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L'événement Navette de l'Ile Verte La Ciotat