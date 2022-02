navette de l’art #4 – Itinéraire curieux en Centre-Val de Loire FRAC Centre-Val de Loire,Orléans, 2 avril 2022, Orléans.

Venez découvrir autrement la richesse de la création artistique ! En autocar, nous sillonnerons les routes du département pour partir à la découverte de plusieurs lieux dédiés à l’art contemporain et partager des moments conviviaux avec les artistes, les équipes et les œuvres. **Programme** 9 h 15 – 10 h 30 ➜ Frac Centre-Val de Loire, Orléans Accueil et visite de l’exposition _Paysages du Design, les créatrices au cœur du Domaine de Boisbuche_t, avec André Dumontet-Kwiek, chargé des publics. 11 h – 12 h ➜ Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, Orléans Visite de l’exposition proposée par l’Esad search_bar #4 – Tant qu’il y aura des fleurs. 13 h 30 – 15 h 30 ➜ Les Tanneries, Amilly Pause déjeuner suivi d’une visite guidée du lieu et de l’exposition _épochè_ en compagnie de sa commissaire, Sally Bonn, et du directeur et responsable de la programmation du centre d’art, Éric Degoutte. 17 h – 18 h ➜ La Labomédia, Orléans Immersion au cœur du Festival XUL. 18 h ➜ Fin de journée **Plus d’informations sur** [**[www.devenir.art/navette4](www.devenir.art/navette4)**](www.devenir.art/navette4) **ou à** [**[communication@devenir.art](mailto:communication@devenir.art)**](mailto:communication@devenir.art)**.**

Navette au tarif de 5 €. Gratuite pour les étudiant·es et les minimas sociaux. Pique-nique non fourni.

Curieuses, curieux, pour la navette de l’art #4, devenir.art vous donne rendez-vous le samedi 2 avril à 9 h 30 au Frac Centre-Val de Loire à Orléans, point de départ de notre périple dans le Loiret.

FRAC Centre-Val de Loire,Orléans 88 rue du Colombier, Orléans



