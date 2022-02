navette de l’art #4 – Itinéraire curieux en Centre-Val de Loire Frac Centre-Val de Loire, 2 avril 2022, Orléans.

navette de l’art #4 – Itinéraire curieux en Centre-Val de Loire

Frac Centre-Val de Loire, le samedi 2 avril à 09:15

**Venez découvrir autrement la richesse de la création artistique ! En autocar, nous sillonnerons les routes du département pour partir à la découverte de plusieurs lieux dédiés à l’art contemporain, et partager des moments conviviaux avec les artistes, les équipes et les œuvres.** ### Programme 9h15-10h30 ➜ Frac Centre-Val de Loire, Orléans Accueil et visite de l’exposition “Paysages du Design, les créatrices au cœur du Domaine de Boisbuchet”, avec André Dumontet-Kwiek, chargé des publics. 11h-12h ➜ Collégiale Saint-Pierre Le Puellier, Orléans Visite de l’exposition proposée par l’ESAD search_bar #4 – Tant qu’il y aura des fleurs. 13h30-15h30 ➜ Les Tanneries, Amilly Pause déjeuner suivi d’une visite guidée du lieu et de l’exposition “épochè” en compagnie de sa commissaire, Sally Bonn, et du Directeur et Responsable de la programmation du centre d’art, Éric Degoutte. 17h -18h ➜ La Labomédia, Orléans Immersion au cœur du Festival XUL 18h ➜ Fin de journée Plus d’informations sur [[www.devenir.art/navette4](www.devenir.art/navette4)](www.devenir.art/navette4 )

Navette au tarif de 5 €. Gratuite pour les étudiant·es et les minimas sociaux. Pique nique non fourni.

Curieuses, curieux, pour la quatrième navette de l’art, nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 avril à 9h30 au Frac Centre-Val de Loire à Orléans, point de départ de notre périple dans le Loiret.

Frac Centre-Val de Loire 88 Rue du Colombier, 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:15:00 2022-04-02T18:00:00