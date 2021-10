navette de l’art #3 Gare de Blois, 23 octobre 2021, Blois.

**navette de l’art #3** **samedi 23 octobre 2021 au départ de Blois** Pour sa troisième édition, la navette de l’art partira de la gare de Blois le samedi 23 octobre 2021 à 9h30 pour un itinéraire entre Loir-et-Cher et Indre-et-Loire à la découverte de quatre nouvelles propositions art contemporain. Les voyageurs et voyageuses, qu’ils ou elles soient initié·es ou simplement curieux·euses partiront en autocar à la rencontre des artistes, des équipes et des oeuvres pour partager avec elles et eux des moments conviviaux et intimes et découvrir autrement la richesse de la création artistique. PROGRAMME * 9h30 : Départ de la gare de Blois * 10h15 : Visite de l’exposition d’Arno Brignon à Zone i – Espace culturel dédié à l’Image et l’Environnement. Thoré-La-Rochette * 12h15 : Visite de l’exposition « Au fil du Prisme » au centre d’art Le Garage. Amboise * 13h45 : Pause déjeuner. Pique-nique non fourni. * 15h00 : Découverte de la Saison d’art 2021 au Domaine régional de Chaumont-sur-Loire. * 16h45 : Découverte du projet « Alambic » avec l’artiste Marion Dutoit à l’EHPAD « La Bonne Eure ». Bracieux * 18h15 : Retour à la gare de Blois [Programme détaillé et inscription en ligne sur la page dédiée.](https://devenir.art/navart3)

Navette au tarif de 5 €. Gratuite pour les étudiant·es et les minimas sociaux. Pique nique non fourni.

Avec la navette de l’art, explorez la richesse de la création artistique contemporaine en périphérie de Blois.

