Présentation et Sortie Nocturne Naves Naves Catégories d’Évènement: Corrèze

Naves

Présentation et Sortie Nocturne Naves, 16 mars 2023, Naves. Présentation et Sortie Nocturne Jeudi 16 mars, 20h00 Naves Entrée libre Accompagné de Gérard Nonique-Desvergnes, découvrez les rapaces nocturnes autour d’un diaporama puis poursuivez votre ascension par une balade nocturne.

Rendez-vous à la salle polyvalent de Naves à 20h.

Pour toutes questions contactez l’animateur : Gérard Nonique-Desvergnes 06 74 68 23 71. Naves 8 rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00

2023-03-16T20:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Naves Autres Lieu Naves Adresse 8 rue du Pré Bourru Ville Naves Departement Corrèze Lieu Ville Naves Naves

Naves Naves Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naves/

Présentation et Sortie Nocturne Naves 2023-03-16 was last modified: by Présentation et Sortie Nocturne Naves Naves 16 mars 2023 Naves Naves Naves

Naves Corrèze