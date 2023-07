Le trésor perdu de Tintignac Naves, 11 juillet 2023, Naves.

Naves,Corrèze

Entrez dans la peau d’Indiana Jones en quête du trésor perdu de Tintignac. Vivez une aventure historique et archéologique inoubliable à partager en famille..

2023-07-11 fin : 2023-07-15 11:30:00. .

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Step into the shoes of Indiana Jones in search of the lost treasure of Tintignac. Live an unforgettable historical and archaeological adventure to share with your family.

Métase en la piel de Indiana Jones en busca del tesoro perdido de Tintignac. Viva una aventura histórica y arqueológica inolvidable para compartir en familia.

Schlüpfen Sie in die Rolle von Indiana Jones auf der Suche nach dem verlorenen Schatz von Tintignac. Erleben Sie ein unvergessliches historisches und archäologisches Abenteuer, das Sie mit Ihrer Familie teilen können.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze