Eglise baroque de Nâves-Fontaine, le samedi 18 septembre à 15:00

En famille ou entre amis, écoutez l’histoire de Nâves, sur le versant ensoleillé de Tarentaise, dans un site unique de montagne. Mettez en éveil vos sens et votre curiosité pour découvrir l’église Saint Pierre et l’art de vivre dans la vallée au XVIIème siècle. Une expérience surprenante où vous repartirez l’esprit baroque. Animé par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim. RDV samedi devant l’église de Nâves-Fontaine. Inscription obligatoire auprès du guide : 06 89 90 20 74 [[https://www.valmorel.com](https://www.valmorel.com)](https://www.valmorel.com) [www.fondation-facim.fr](http://www.fondation-facim.fr) Visite guidée sensorielle de l’église baroque Eglise baroque de Nâves-Fontaine Hameau de Fontaine – Nâves – 73260 La léchère La Léchère Nâves Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

