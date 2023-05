Fête des moissons Rue ST ANTOINE Navarrenx Catégories d’Évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques Fête des moissons Rue ST ANTOINE, 14 juillet 2023 08:30, Navarrenx. FETE des MOISSONS Chants et danses Bearnaises Vendredi 14 juillet, 08h30 1 Fête folklorique béarnaise avec des champs béarnais interprétés par le groupe de L’OZUM, secptacle d’échasses avec le groupe de ST Pé de LEREN, bal gascon avec les CHANCAIRES.

Toute la journée vide grenier et garage, Marché des PAYSANS du terroir

qui vous proposerons leurs produits a emporter ou a déguster sur place aux

tables prévues a c’est effet.

Differentes animations et expositions.

Le soir en entracte, soirée grillades au prix de 12£, réservation conseillée au

Rue ST ANTOINE NAVARRENX Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Détails Heure : 08:30

