Fête mondiale du Jeu rue de l’abrevoir, 27 mai 2023, Navarrenx.

Fête du jeu dans la cité : Jeux géants, tables de jeux enfants, adolescents, adultes, espace de jeux libres… une belle occasion pour découvrir des pépites ludiques et en profiter entre amis ou en famille. C’est aussi le moment de repérer le nouveau local de la ludothèque TIP-TAP !!!!.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 17:20:00. EUR.

rue de l’abrevoir

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Game festival in the city: Giant games, game tables for children, teenagers, adults, free play area… a great opportunity to discover playful nuggets and enjoy them with friends or family. It’s also a good time to check out the new TIP-TAP game library !!!!

Festival de juegos en la ciudad: juegos gigantes, mesas de juego para niños, adolescentes y adultos, zona de juego libre… una gran oportunidad para descubrir pepitas lúdicas y disfrutarlas con amigos o en familia. ¡¡¡¡También es un buen momento para echar un vistazo a la nueva ludoteca TIP-TAP !!!!

Spielfest in der Stadt: Riesenspiele, Spieltische für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Raum für freies Spiel… eine gute Gelegenheit, Spielnuggets zu entdecken und sie mit Freunden oder der Familie zu genießen. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um die neuen Räumlichkeiten der Ludothek TIP-TAP zu erkunden !!!!

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Béarn des Gaves