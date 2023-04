Marche Sophro 26 rue Saint Antoine, 17 mai 2023, Navarrenx.

L’association « Vivre Avec » organise une marche pour lutter contre le cancer.

N’hésitez pas à venir nombreux !.

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . .

26 rue Saint Antoine Maison Darralde

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association « Vivre Avec » organizes a walk to fight against cancer.

Don’t hesitate to come in great numbers!

La asociación « Vivre Avec » organiza una marcha para luchar contra el cáncer.

¡No dudes en acudir en gran número!

Der Verein « Vivre Avec » organisiert einen Marsch im Kampf gegen den Krebs.

Zögern Sie nicht, zahlreich zu kommen!

