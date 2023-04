Fête de l’europe Chemin des Lauriers, 9 mai 2023, Navarrenx.

Repas buffet de l’amitié entre les nations, 27 plats de chacun des pays de l’UE, entrée plat et dessert à l’occasion de la réception de jumeaux italiens. Inscription obligatoire..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 . EUR.

Chemin des Lauriers club house du stade Darralde

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Buffet meal of friendship between nations, 27 dishes from each of the EU countries, starter, main course and dessert on the occasion of the reception of Italian twins. Registration required.

Comida buffet de amistad entre naciones, 27 platos de cada país de la UE, entrante, plato principal y postre con motivo de la recepción de los gemelos italianos. Inscripción obligatoria.

Buffetmahlzeit der Freundschaft zwischen den Nationen, 27 Gerichte aus jedem EU-Land, Vorspeise, Hauptgericht und Dessert anlässlich des Empfangs von italienischen Zwillingen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Béarn des Gaves