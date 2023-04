Moto-Cross Piste du Brané Navarrenx Catégories d’Évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Moto-Cross Piste du Brané, 7 mai 2023, Navarrenx. Un motocross National est organisé à Navarrenx :

Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine MX1-MX2

Championnat vétérans Trophées sud

Challenge Gascogne

Open National.

Piste du Brané

A National motocross is organized in Navarrenx :

New Aquitaine League Championship MX1-MX2

Veterans Championship Southern Trophies

Gascony Challenge

National Open Se organiza un Nacional de motocross en Navarrenx :

Campeonato de la nueva liga de Aquitania MX1-MX2

Campeonato de Veteranos Trofeos del Sur

Desafío de Gascuña

Open Nacional In Navarrenx findet ein nationales Motocross statt:

Meisterschaft der Liga Nouvelle-Aquitaine MX1-MX2

Meisterschaft für Veteranen Trophäen Süd

Challenge Gascogne

National Open Mise à jour le 2023-04-11 par OT Béarn des Gaves

