Exposition artisanale de Pâques Navarrenx, samedi 30 mars 2024.

Exposition artisanale de Pâques Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Une soixantaine d’artistes, artisans d’art et créateurs présenteront leurs œuvres et leur savoir-faire et certains travailleront devant le public. Vous pourrez même vous y essayer : vannerie, forge, poterie…

On trouvera ainsi des créations inédites sur les stands.

Restauration sur place et foodtrucks.

Une soixantaine d’artistes, artisans d’art et créateurs présenteront leurs œuvres et leur savoir-faire et certains travailleront devant le public. Vous pourrez même vous y essayer : vannerie, forge, poterie…

On trouvera ainsi des créations inédites sur les stands.

Restauration sur place et foodtrucks.

EUR.

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Exposition artisanale de Pâques Navarrenx a été mis à jour le 2024-01-12 par OT Béarn des Gaves