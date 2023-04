2ème édition : Trail la Navaillaise, 6 mai 2023, Navailles-Angos.

Rendez-vous dans le centre du village pour 3 courses. Les 3 circuits passent exclusivement dans le village de Navailles Angos. Les 3/4 des circuits se font à travers bois et champs en évitant un maximum les routes pour faire en sorte de vous faire découvrir le village.

16h45 : marche de 11,5 km et 6,5 km.

17h : course de 18 km.

17h15 : course de 11,5 km et de 6,5 km.

19h : course enfants.

De quoi vous rafraichir et vous restaurer sera mis à disposition à partir de 16 h et pour clôturer cette belle après midi un repas burger / frites vous sera proposer par La Minute Gourmande de Navailles Angos..

Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous in the center of the village for 3 races. The 3 circuits pass exclusively in the village of Navailles Angos. The 3/4 of the circuits are done through woods and fields avoiding the roads as much as possible to make sure you discover the village.

16h45 : 11,5 km and 6,5 km walk.

5:00 pm: 18 km race.

5:15 pm: 11.5 km and 6.5 km race.

7pm: children’s race.

Refreshments will be available from 4 pm and to close this beautiful afternoon a burger / fries will be offered by La Minute Gourmande de Navailles Angos.

Cita en el centro del pueblo para 3 carreras. Los 3 circuitos transcurren exclusivamente por el pueblo de Navailles Angos. Tres cuartas partes de los circuitos transcurren por bosques y campos, evitando en lo posible las carreteras para poder descubrir el pueblo.

16.45 h: 11,5 km y 6,5 km a pie.

17.00 h: carrera de 18 km.

17.15 h: carrera de 11,5 km y 6,5 km.

19.00 h: carrera infantil.

A partir de las 16.00 h. se ofrecerá un refrigerio y, como colofón a esta magnífica tarde, La Minute Gourmande de Navailles Angos servirá una hamburguesa con patatas fritas.

Treffpunkt für 3 Rennen ist das Dorfzentrum. Die 3 Strecken führen ausschließlich durch das Dorf Navailles Angos. 3/4 der Strecken führen durch Wälder und Felder, wobei Sie die Straßen so weit wie möglich meiden, damit Sie das Dorf entdecken können.

16:45 Uhr: Wanderung von 11,5 km und 6,5 km.

17:00 Uhr: Lauf über 18 km.

17:15 Uhr: Lauf über 11,5 km und 6,5 km.

19 Uhr: Lauf für Kinder.

Um diesen schönen Nachmittag abzurunden, wird Ihnen von La Minute Gourmande de Navailles Angos eine Mahlzeit mit Burgern und Pommes frites angeboten.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Nord Béarn