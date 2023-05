Nava : Zoomy, Neopop, Vilhelm, Lili Castiglioni, abel31, Tony Seng, Yev. La Place, 2 juin 2023, Paris.

Le vendredi 02 juin 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Le 2 Juin 2023 vous est proposé une soirée unique et fédératrice aux couleurs de l’univers éclectique et passionnant du collectif NAVA.

Plus qu’un label, NAVA est une famille, et le 2 Juin, chaque membres vous offriront une part de leur ADN :

Inspiré de multiples courants (techno, électro, witchcore et bien d’autres), les DJ Vilhelm, Lili Castiglioni, abel31, Tony Seng et finalement Yev vous transporteront chacun dans leur univers si caractéristique.

Découvrez ensuite la performance scénique de deux artistes mythiques de la scène underground française.

À travers son parfait mélange entre rap alternatif, sonorités électroniques et ambient, Neopop vous fera voyager dans un nouvel univers plein de surprises. Suivis de la performance de Zoomy, rappeur phare de cette nouvelle génération qui a su faire de la scène comme du studio sa deuxième maison comme vous pourrez le constater.

Ce soir-là, Yev. l’artiste 3D et sculpteur du collectif sera également mit en avant. Vous pourrez retrouvez dans la partie exposition de cette soirée, un aperçu de son art : Un style unique matérialisé par des personnages appelés “Metharmorph”. Vous pourrez venir découvrir l’exposition de ces œuvres ainsi que les multiples créations de Yev à destination des interprètes de NAVA & friend à partir de 19h30.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://link.dice.fm/laplace/nava

Droits réservés