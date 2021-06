NAVA : SPECTACLE « LA REVOLUTION » Alet-les-Bains, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Alet-les-Bains.

NAVA : SPECTACLE « LA REVOLUTION » 2021-07-24 – 2021-07-24

Alet-les-Bains Aude Alet-les-Bains

19 EUR

Raconter l’épisode le plus fascinant de l’histoire de France en convoquant d’illustres plumes du XIX° siècle, extraire la sève d’oeuvres littéraires grandioses et flamboyantes pour dresser un tableau coloré, vif et épique de ces « cinq années qui sont cinq siècles », telle est la folle ambition de ce spectacle. De la prise de la Bastille à la mort de Robespierre, en passant par l’abolition des privilèges, la chute de la monarchie ou encore la Terreur, Maxime d’Aboville poursuit l’entreprise de ses LEÇONS D’HISTOIRE DE France pour nous conter LA REVOLUTION, en donnant vie et souffle aux heures sublimes et tragiques de cet événement sans précédent, qui ouvrit une nouvelle page dans l’histoire de l’humanité.

badock.theatre@gmail.com +33 6 84 60 14 38

