Nava Ebrahimi : « Der Cousin » 167 Avenue Gaston Berger Bibliothèque des Fenouillères 3e étage Aix-en-Provence

13626 C’est grâce à ce texte que l’écrivaine d’origine iranienne, qui vit actuellement en Autriche, a gagné le Prix Ingeborg Bachmann en 2021. Avant d’avoir été invitée au marathon de lecture du Prix Bachmann, Nava Ebrahimi avait publié deux romans : Sechzehn Wörter en 2016 et Das Paradies meines Nachbarns en 2020.

A la suite de la lecture, une discussion avec le public sera proposée autour de la création littéraire de l’auteure et les sujets abordés dans son œuvre qui sont d’actualités aujourd’hui. Lecture-rencontre avec Nava Ebrahimi : l’auteure allemande présente son texte « Der Cousin ». +33 4 42 21 29 12 Centre Franco-Allemand de Provence Bibliothèque des Fenouillères 3e étage 167 Avenue Gaston Berger Aix-en-Provence

