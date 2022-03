Navá Centre Culturel Irlandais, 20 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 19h30 à 21h00

payant

Décrits comme des « pionniers sur la scène mondiale » (Irish Music Magazine), les quatre membres du groupe Navá explorent depuis leur formation en 2016 les liens entre les traditions musicales ancestrales d’Irlande et d’Iran.

Nous concluons notre festival Saint-Patrick en célébrant Norouz, le Nouvel An persan. Décrits comme des « pionniers sur la scène mondiale » (Irish Music Magazine), les quatre membres du groupe Navá explorent depuis leur formation en 2016 les liens entre les traditions musicales ancestrales d'Irlande et d'Iran. Aux frères Coohe – Shahab au santour et Shayan aux percussions et au târ – se joignent deux musiciens folk et bluegrass, Niall Hughes, bassiste des plus créatifs et polyvalents, et le tout aussi estimé joueur de banjo Paddy Keenan. Ce soir, ils lanceront leur troisième album, Tooranj, et joueront un morceau inédit, commandé à Shahab Coohe par le CCI. Une promesse aussi joyeuse que captivante.

Navá se produira également ce 20 mars à 14h30 dans la chapelle du CCI à l’occasion de la St Patrick’s Family Day (entrée libre dans la limite des places disponibles) !

Durant cet après-midi de festivités, vous pourrez aussi assister au spectacle de Ballet Poulet à 13h30 et 15h30.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais Paris 75005

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/nava https://www.facebook.com/ccirlandais https://twitter.com/cc_irlandais

Nava