Animation de Noel et raclette party Nauviale, 1 décembre 2023, Nauviale.

Nauviale,Aveyron

Ateliers de Noel pour enfants : maquillages, dessins de Noël, etc… et raclette party ! Charcuterie, raclette, salade de fruits, vin et café. Vente de décorations de Noël confectionnées par les enfants..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 8 EUR.

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie



Christmas workshops for children: face painting, Christmas drawings, etc… and raclette party! Charcuterie, raclette, fruit salad, wine and coffee. Sale of Christmas decorations made by children.

Talleres navideños para niños: pintura de caras, dibujos navideños, etc… ¡y fiesta de la raclette! Embutidos, raclette, macedonia de frutas, vino y café. Venta de adornos navideños hechos por los niños.

Weihnachtsworkshops für Kinder: Schminken, Weihnachtszeichnungen usw. und Raclette-Party! Wurstwaren, Raclette, Obstsalat, Wein und Kaffee. Verkauf von Weihnachtsdekorationen, die von den Kindern angefertigt wurden.

Mise à jour le 2023-11-20 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC