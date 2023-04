Randorallye de Nauviale, 21 mai 2023, Nauviale.

31ème édition de la Randorallye VTT ! Plusieurs circuits de randonnées VTT gastronomiques mais aussi… course nature et randonnée pédestre gastronomique, trail, rando pédestre… Le dimanche 21 mai 2023 à Nauviale..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . 10 EUR.

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie



31st edition of the Randorallye VTT ! Several circuits of gastronomic mountain bike rides but also… nature race and gastronomic hiking, trail, hiking… Sunday, May 21, 2023 in Nauviale.

¡31ª edición de la MTB Randorallye ! Varios circuitos de paseos gastronómicos en bicicleta de montaña pero también… carrera por la naturaleza y paseo gastronómico, trail, senderismo… Domingo 21 de mayo de 2023 en Nauviale.

31. Ausgabe der Randorallye VTT! Mehrere gastronomische Mountainbike-Routen, aber auch… Naturlauf und gastronomische Wanderung, Trail, Wanderung…. Am Sonntag, den 21. Mai 2023 in Nauviale.

Mise à jour le 2023-01-10 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC