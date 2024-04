N’autre histoire, suivi du Ti’Bal Tribal Saint-Pé-de-Léren, vendredi 12 avril 2024.

« N’autre histoire » est un travail de création artistique à partir de matériaux sonores et visuels. Depuis des années, André Minvielle effectue le collectage et l’orchestration des parlers, des chanters, des histoires de vie des territoires qu’il parcourt. Dans chaque territoire, dans chaque région francophone existe la même langue que ses accents rendent multiple. Pour « N’autre histoire », André Minvielle collecte des films 8mm et autres supports en images auprès de la population de différentes régions.

Ti’bal Tribal c’est le bal de tous les accents, en langues d’ici ou de là-bas. Œcuménique et créatif, il vous joue la valse des étiquettes en huit et demi de Rota, une cumbia Mingusienne de berbère les fagots, un tcha de la tchatche de sézigue… Et gens passent ! On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique. C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Salle communale

Saint-Pé-de-Léren 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chancaires@gmail.com

