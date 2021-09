Nautisme : Régate Duo d’Armor Saint-Quay-Portrieux, 2 octobre 2021, Saint-Quay-Portrieux.

Nautisme : Régate Duo d’Armor 2021-10-02 – 2021-10-03 Esplanade du Port d’Armor Club House SNSQP

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux

6è édition de la régate départementale en double, comptant pour le Trophée CCI 22.

Inscriptions, vérifications et briefing le samedi de 13h à 14h au club house du SNSQP. Départ à partir de 15h.

Le dimanche, briefing à 9h pour un départ à 10h.

Infos et inscriptions sur http://www.snsqp.com/

Organisée par le le Yacht Club du Val André (YCVA) et le Sport Nautique de Saint-Quay-Portrieux (SNSQP).

polenautique@sbaa.fr +33 2 96 70 54 65 http://www.polenautiquesudgoelo.fr/

