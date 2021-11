Douarnenez Douarnenez Douarnenez, Finistère Nautisme – Kelt Ocean Race Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Nautisme – Kelt Ocean Race Douarnenez, 23 avril 2022, Douarnenez. Nautisme – Kelt Ocean Race Douarnenez

2022-04-23 – 2022-04-23

Douarnenez Finistère Traversée de la Baie de Douarnenez, suprace, supfoil , paddleboard, pirogue OC1, surfski, https://www.facebook.com/Kelt-Ocean-Club-614210535410948/ keltoceanclub@gmail.com https://www.facebook.com/Kelt-Ocean-Club-614210535410948/ Traversée de la Baie de Douarnenez, suprace, supfoil , paddleboard, pirogue OC1, surfski, https://www.facebook.com/Kelt-Ocean-Club-614210535410948/ Douarnenez

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Ville Douarnenez lieuville Douarnenez