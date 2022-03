Nautisme et handicap, Osez ! Plougonvelin, 28 mai 2022, Plougonvelin.

Nautisme et handicap, Osez ! Centre nautique Boulevard de la mer Plougonvelin

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-28 17:00:00 Centre nautique Boulevard de la mer

Plougonvelin Finistère Plougonvelin

Parce que la mer ne fait pas de différence, la journée « Tous à l’eau » accueille au Trez Hir (Plougonvelin) les publics en situation de handicap et leur entourage, sur terre et sur l’eau :

chenillettes pour fauteuils, trottinette électrique adaptable, sortie en paddle géant et paddle adapté, propulseur marin, kayak double, trimaran et dériveur double handi-valide… Ce temps fort qui fait rimer accessibilité et convivialité est notamment organisée avec l’association Chant’all Together. Une

initiative rafraîchissante.

chant.alltogether@orange.fr +33 6 83 01 86 93

