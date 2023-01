Nautisme – Enez Raid Paddle Pointe du Raz à Douarnenez Douarnenez, 27 mai 2023, Douarnenez .

Nautisme – Enez Raid Paddle Pointe du Raz à Douarnenez

Douarnenez Finistère

2023-05-27 – 2023-05-28

Douarnenez

Finistère

La Pointe du RAZ / Le Raz de SEIN / La Baie de Douarnenez

25 concurrents dont 5 binômes (maximum) en Pronepaddle (12 pieds minimum)

Tarifs : 200 € par participant individuel ; 180 € par personne pour les binômes

Inscriptions en MP @erwanleleannec ou @marieleleannec ou Kelt

Programme

Samedi 27 mai :

8h : Rendez-vous à l’embarcadère de Ste Evette à Audierne-Esquibien pour L’île de Sein.

9h30 : Départ d’Audierne par le réseau maritime « Penn Ar Bed » : planches dans housses et participants. Direction l’île de Sein en passant par le Raz de Sein.

11h : Installation pour la journée et la nuit et découverte de l’île de SEIN. Moments de partage et de cohésion. Challenge « Bark ».

Dimanche 28 mai :

Départ avant 10h de l’ENEZ RAID PADDLE.

Arrivée dans l’après-midi à Douarnenez, plage des Sables Blancs (Tréboul) après 40 km d’efforts.

Dimanche soir : Repas + tirage au sort de lots.

Pour valider son inscription, chaque compétiteur devra justifier d’une participation à une course de rame d’au moins une heure et en pleine mer.

Chaque compétiteur doit prévoir des vivres pour une durée d’au moins 8 heures d’effort.

5 bateaux d’assistance seront présents sur l’eau afin d’assurer la sécurité, ainsi que photographe et droniste pour capturer cette expérience unique en France, à terre comme en Mer.

http://www.facebook.com/people/Kelt-Ocean-Club/100064637746074/

Douarnenez

dernière mise à jour : 2023-01-27 par