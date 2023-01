Nautisme – DouarnVenez sur l’eau ! Douarnenez Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère

Nautisme – DouarnVenez sur l'eau ! Port de plaisance de Tréboul Quai de l'Yser Douarnenez Finistère

2023-06-24

2023-06-24 – 2023-06-24

Quai de l’Yser Port de plaisance de Tréboul

Douarnenez

Une journée complète pour découvrir les pratiques et activités nautiques gratuitement à Douarnenez au départ du port de plaisance de Tréboul. +33 2 98 74 13 79

