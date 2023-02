Nautisme – Douarnenez Classique Société des Régates de Douarnenez Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistere La Douarnenez Classique revient pour offrir aux quillards de sport et dériveurs, une occasion de se retrouver sur le plan d’eau exceptionnel de la baie de Douarnenez, site du Parc Naturel Marin d’Iroise.

La Douarnenez Classique revient pour offrir aux quillards de sport et dériveurs, une occasion de se retrouver sur le plan d'eau exceptionnel de la baie de Douarnenez, site du Parc Naturel Marin d'Iroise.

Au minimum deux flottes seront donc en course en intersérie quillards de sport et en intersérie dériveurs.La Coupe de Bretagne Dragon permettra aux amateurs de cette série d'en découdre.Outre les Dragon, la Douarnenez Classique accueillera les quillards de sport classiques, tels que Stars, 5,5M JI, Requins, Solings, Vent d'Ouest, Tempest, Ailes, Chats, Flying 15 et autres. Dans la catégorie des dériveurs classiques, les Dinghy'12, habitués de la Douarnenez Classique, s'affronteront également pour leur Coupe de Bretagne. La Douarnenez Classique accueillera également les Sharpies, Fireballs, Snipes, Yole OK, Flying Dutchman, Finn, 5O5 Moth et leurs cousins à les rejoindre. Pour les quillards de sport, comme pour les dériveurs, la liste n'est pas limitative, contactez la Société des Régates de Douarnenez en cas de doute. contact@srdouarnenez.com +33 2 98 74 36 84

