Nautisme – Douarnenez Classique Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Nautisme – Douarnenez Classique Douarnenez, 19 août 2022, Douarnenez. Nautisme – Douarnenez Classique Douarnenez

2022-08-19 – 2022-08-21

Douarnenez Finistère Douarnenez la Coupe de Bretagne Dragon

la Coupe de Bretagne Dinghy’12

le Challenge Classique Voile Légère : Initié par le Yacht Club de France, le Challenge de la Voile Légère Classique vise à encourager les propriétaires de petits voiliers classiques à participer à diverses manifestations en France. Sont ainsi concernés tous les dériveurs et petits quillards de sports conçus avant 1965, qu’il s’agisse d’embarcations d’époque ou d’authentiques répliques, pourvu qu’ils soient construits en bois. http://www.srdouarnenez.com/ la Coupe de Bretagne Dragon

la Coupe de Bretagne Dinghy’12

le Challenge Classique Voile Légère : Initié par le Yacht Club de France, le Challenge de la Voile Légère Classique vise à encourager les propriétaires de petits voiliers classiques à participer à diverses manifestations en France. Sont ainsi concernés tous les dériveurs et petits quillards de sports conçus avant 1965, qu’il s’agisse d’embarcations d’époque ou d’authentiques répliques, pourvu qu’ils soient construits en bois. Douarnenez

dernière mise à jour : 2021-12-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Ville Douarnenez lieuville Douarnenez Departement Finistère

Douarnenez Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Nautisme – Douarnenez Classique Douarnenez 2022-08-19 was last modified: by Nautisme – Douarnenez Classique Douarnenez Douarnenez 19 août 2022 Douarnenez finistère

Douarnenez Finistère