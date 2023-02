Nautisme – Championnat de Bretagne Optimist et ILCA (Laser) Quai de l’Yser Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère

Nautisme – Championnat de Bretagne Optimist et ILCA (Laser) Port de Tréboul Quai de l'Yser Douarnenez

2023-04-15 09:00:00 – 2023-04-16 16:00:00

Quai de l’Yser Port de Tréboul

Douarnenez

Finistere La Société des Régates de Douarnenez organise une étape du Championnat de Bretagne.

La sr douarnenez organise une étape du Championnat de Bretagne ILCA & Optimist les samedi 15 et dimanche 16 avril 2023. Quai de l’Yser Port de Tréboul Douarnenez

