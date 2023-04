Fête du zéro déchet Nautilys, 2 juillet 2023, Comines.

Fête du Zéro Déchet

Fort du succès des ateliers de fabrication de produits d’hygiène et de beauté programmés tous les mois depuis plus d’un an, le Nautilys propose pour la première fois un après-midi consacré au zéro-déchet. Ateliers, démonstrations, spectacles sont au programme…

Duo burlesque en déambulation > Duo burlesque en déambulation « Esthétique et botanique »Par la Cie La Boussole

L’une est superficielle, l’autre se veut savante. L’une est très attachée à l’esthétique, l’autre est une experte en botanique. Ce duo étonnant crée des potions de jouvence douteuses, teste des décoctions plus ou moins miraculeuses, mais surtout toujours naturelles ! La recette semble efficace ! Le spectateur repart avec le sourire, une véritable solution de beauté !?

À 14h30, 15h30 et 16h30

Concert de percussions urbaines > Concert de percussions urbaines Par le collectif « À l’ARAchhh »

« À l’ARAchhh », c’est un collectif pas bidon ! Des percus explosives, des rythmes syncopés et une ambiance du tonnerre pour cet ensemble musical né des cours de percussions urbaines de l’association « Autour des Rythmes Actuels », école de musique pas comme les autres basée à Roubaix. Intergénérationnel et festif !

À 16h et à 17h

Démonstration et atelier de lutherie sauvage avec Sébastien Faszczowy

Fabriquez votre propre instrument en suivant les conseils de Sébastien Faszczowy (gratuit, sans inscription préalable. Pour petits et grands.). Depuis plus de dix ans, c’est avec des matériaux qui partent souvent à la poubelle que Sébastien conçoit des instruments de musique accessibles à tous, même à ceux qui ne pratiquent pas la musique. Assistez ensuite à son concert, à 17h30.

De 14h à 17h

– Repair Café, avec le Centre social Yatouki : apportez vos objets à réparer !

– Expériences, quiz et jeux autour de la thématique « l’eau source de vie », avec le Halot Chêne Vert ;

– Ateliers de fabrication de produits ménagers et de beauté avec les magiciennes du zéro déchet et la Maison de l’eau. Installation d’un hôtel à insectes ;

– Tatouages éphémères pour tous avec Jump Kids ;

– Visite libre du Nautilys.

Tout public

Gratuit

Nautilys Rue Kléber Loquet 59560 Comines, France Comines 59560 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 74 37 40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

