L'autre moitié du ciel, par Zalinka Quartet
Dimanche 14 mai, 17h00
Nautilys
entrée libre

L'autre moitié du ciel, par Zalinka Quartet

Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui s'inspirent de la richesse des répertoires traditionnels issus des cultures du monde : chants arbëresh, polonais, allemand, espagnol, chants de tradition arabe, etc.Les 4 interprètes proposent des musiques glanées auprès d'artistes étrangers, avec qui elles ont partagé des scènes, ou auprès de voyageurs migrants qu'elles ont rencontrés ici et là.

Claire Bellamy (Contrebasse/Chant), Ségolène Brutin (Harpe/Chant), Clémence Vandaele (Accordéon/Guitare/Chant), Solo Gomez (Percussions/Chant)

Gratuit sur inscription. Tout public.

Nautilys
Rue Kléber Loquet 59560 Comines, France

2023-05-14T17:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

